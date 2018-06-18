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Ford отзывает кроссоверы Ford Ranger и Everest
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Ford отзывает кроссоверы Ford Ranger и Everest 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автомобили от производителя Ford, которые были реализованы на территории Австралии в 2018 году будут отозваны. Это коснулось только некоторых моделей кроссоверов Ford Ranger и Everest. После тест-драйва по дорогам города была замечена проблема с рулевым управлением. Производитель признаёт, что промежуточный шкив не доработан и возможно поломка может спровоцировать отсоединение колонки рул.механизма.
Все владельцы данных автомобилей будут оповещены и отправлены на ближайшие СТО для того, чтобы специалисты смогли устранить поломку.
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