Ford отзывает кроссоверы Ford Ranger и Everest

Автомобили от производителя Ford , которые были реализованы на территории Австралии в 2018 году будут отозваны. Это коснулось только некоторых моделей кроссоверов Ford Ranger и Everest. После тест-драйва по дорогам города была замечена проблема с рулевым управлением. Производитель признаёт, что промежуточный шкив не доработан и возможно поломка может спровоцировать отсоединение колонки рул.механизма.

Все владельцы данных автомобилей будут оповещены и отправлены на ближайшие СТО для того, чтобы специалисты смогли устранить поломку.