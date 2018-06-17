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В России растёт парк автомобилей отечественной сборки
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В России растёт парк автомобилей отечественной сборки 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Аналитики провели исследование российского парка легковых автомобилей, с целью собрать статистику относительно популярности транспортных средств, выпущенных на отечественных предприятиях.
По данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на 1 января текущего года в России зарегистрировано в общей сложности более 42 миллионов легковых автомобилей, причём 61% из них (порядка 25,8 миллионов экземпляров) сошли с отечественных заводов. Около 16,5 миллионов автомобилей из этого числа — это автомобили российских марок, ещё 9,3 миллионов штук составили «легковушки» с шильдиками иностранных брендов, но произведённых на российских заводах.
Ещё 16,1% автомобилей (порядка 6,8 миллионов экземпляров) — это автомобили японской сборки. Сошедших с немецких конвейеров машин в России около 3,5 миллионов (8,2% от общего числа парка), 2,7% автомобилей — это южнокорейские автомобили, ещё 2,5% «легковушек» были собраны на туманном Альбионе.
Ещё порядка 749 000 автомобилей были завезены в Россию из Узбекистана, произведённых во Франции автомобилей в России около 725 000 единиц, 473 000 «легковушек» были произведены на украинских заводах, 432 000 автомобилей завезены в Россию из США, ещё 429 000 машин были произведены в Чехии.
Кстати, судя по данным всё того же «Автостата», в последние годы доля выпущенных в России автомобилей увеличивается: в 2016 году парк выпущенных в России машин достигал 57%, в 2011 году их было ещё меньше — лишь 40%.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что спрос на авторынке РФ вернётся на докризисный уровень через три года.
По материалам: www.kolesa.ru
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