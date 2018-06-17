61% автопарка России — местного производства

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предоставило новую информацию о российском автопроме.

Статистические выкладки сообщают, в нашей стране числится более 42 миллионов легковушек (данные на начало этого года).

Отмечается, что 61% из них были сделаны именно на территории Российской Федерации. Если говорить о цифрах, то в количественном эквиваленте это будет около 26 миллионов экземпляров. Более 16 миллионов авто — это машины наших марок, а остальное — иномарки, но нашей сборки.

1/6 автопарка — японские модели (около 7 млн легковых автомобилей). Немецких машин в российском автопарке насчитывается приблизительно в 2 раза меньше — чуть более 8% (3,5 млн штук).

Южнокорейских легковых машин в нашей стране более 1,1 млн экземпляров, (около 2,6%) и чуть более одного миллиона машин собраны в Англии.

Далее идут машины, которые собираются в Узбекистане (около 750 тысяч авто). Автомобили из Франции немного отстали от них — около 730 тысяч шт.

Затем идут машины из Украины (около 475 тысяч экземпляров), легковушки из Соединенных Штатов (более 430 тысяч машин) и «творения» чешского автопрома (429 000 автомобилей).