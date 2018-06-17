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61% автопарка России — местного производства
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61% автопарка России — местного производства 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предоставило новую информацию о российском автопроме.
Статистические выкладки сообщают, в нашей стране числится более 42 миллионов легковушек (данные на начало этого года).
Отмечается, что 61% из них были сделаны именно на территории Российской Федерации. Если говорить о цифрах, то в количественном эквиваленте это будет около 26 миллионов экземпляров. Более 16 миллионов авто — это машины наших марок, а остальное — иномарки, но нашей сборки.
1/6 автопарка — японские модели (около 7 млн легковых автомобилей). Немецких машин в российском автопарке насчитывается приблизительно в 2 раза меньше — чуть более 8% (3,5 млн штук).
Южнокорейских легковых машин в нашей стране более 1,1 млн экземпляров, (около 2,6%) и чуть более одного миллиона машин собраны в Англии.
Далее идут машины, которые собираются в Узбекистане (около 750 тысяч авто). Автомобили из Франции немного отстали от них — около 730 тысяч шт.
Затем идут машины из Украины (около 475 тысяч экземпляров), легковушки из Соединенных Штатов (более 430 тысяч машин) и «творения» чешского автопрома (429 000 автомобилей).
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