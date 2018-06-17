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В Европе стартуют продажи нового Toyota Aygo
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В Европе стартуют продажи нового Toyota Aygo 

Car.ru 55 минут назад
Фото: Car.ru
Японский автогигант Toyota начинает продажи своего Aygo.
Компания сообщает, что машина выходит на европейский рынок, а точнее начнет продаваться в Великобритании.
Ценник Toyota Aygo начинается от 13 тыс. долл в кузове на 3 двери, а пятидверный автомобиль с покупателю будет дороже на 4 сотни долларов.
Премьера машины проходила в Женеве весной этого года. После обновления Toyota теперь имеет новую оптику, другие диски колёс и обновлённые цветовые решения. Также, надо отметить, что автомобили оснащены новой обивкой и торпедой.
За чуть более 17 тысяч долларов вам в автомобиль добавят красную просрочку на сиденьях и такие же «красивые» вставки.
Неизвестен ценник самый дорогой версии, японцы просто говорят, что машина будет иметь 15' двухспицевые колесные диски и двухцветный дизайн раскраски,
Также в продажу выйдет вариант «x-press», который будет стоить чуть менее 17 тысяч долл. Всего в 2018 году выйдет 2500 таких авто.
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