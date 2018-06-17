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Во Владивостоке «утопили» автомобиль на Токаревской кошке
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Во Владивостоке «утопили» автомобиль на Токаревской кошке 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Автомобиль оказался полупогружен в морскую воду.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», в районе Токаревской кошки легковой автомобиль марки Toyota по неизвестной причине заехал в воду.
Другие подробности не приводятся.
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