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Во Владивостоке «утопили» автомобиль на Токаревской кошке
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Во Владивостоке «утопили» автомобиль на Токаревской кошке
Prim.News
1 час назад
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Prim.News
Автомобиль оказался полупогружен в морскую воду.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», в районе Токаревской кошки легковой автомобиль марки
Toyota
по неизвестной причине заехал в воду.
Другие подробности не приводятся.
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