Стало известно, сколько всего в России легковых автомобилей

Аналитики установили количество «легковушек», находящихся на территории РФ.

Число легковых автомобилей, зарегистрированных на территории Российской Федерации — чуть более 42 миллионов.

При этом, непосредственно на территории страны собраны 25,8 миллионов (61%), и уже из этого числа — 9,3 миллионов автомобилей отечественной сборки. 16,5 миллионов — автомобили российских марок. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на «Автостат».

6,8 миллионов автомобилей прибыли из Японии. Немецкие автоконцерны представлены на территории России в количестве 3,5 миллионов единиц. 1,2 миллиона машин — «уроженцы» Южной Кореи, а еще 1,1 миллион — Великобритании. Узбекистан доставил в Россию 749 тысяч авто, и еще 725 тысяч — Франция.

Украинские автопроизводители доставили в Россию 473 тысячи автомобилей, 432 тысячи прибыли из США и еще 429 тысячи — из Чехии.

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