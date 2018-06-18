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Стало известно, сколько всего в России легковых автомобилей
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Стало известно, сколько всего в России легковых автомобилей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Аналитики установили количество «легковушек», находящихся на территории РФ.
Число легковых автомобилей, зарегистрированных на территории Российской Федерации — чуть более 42 миллионов.
При этом, непосредственно на территории страны собраны 25,8 миллионов (61%), и уже из этого числа — 9,3 миллионов автомобилей отечественной сборки. 16,5 миллионов — автомобили российских марок. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на «Автостат».
6,8 миллионов автомобилей прибыли из Японии. Немецкие автоконцерны представлены на территории России в количестве 3,5 миллионов единиц. 1,2 миллиона машин — «уроженцы» Южной Кореи, а еще 1,1 миллион — Великобритании. Узбекистан доставил в Россию 749 тысяч авто, и еще 725 тысяч — Франция.
Украинские автопроизводители доставили в Россию 473 тысячи автомобилей, 432 тысячи прибыли из США и еще 429 тысячи — из Чехии.
Ранее эксперты назвали 5 лучших способов сэкономить при покупке автомобилей с пробегом. По их мнению, стоит учитывать определенные моменты и психологические нюансы, знание которых поможет купить машину дешевле.
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