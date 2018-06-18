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Фильм «Миссия невыполнима» собрал все модели BMW включая и BMW M5
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Фильм «Миссия невыполнима» собрал все модели BMW включая и BMW M5 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Страна ожидает новую часть «Миссии невыполнима», не  секрет, что главный герой — красавчик Том Круз. Режиссёры
продумали фильм детально, включая и автомобили.
В трейреле к фильму можно увидеть самые современные модели марки
BMW, также зрители смогут разглядеть и последнюю модель M5.
Автомобиль оснащён восьми цилиндровым двигателем на 4,4 литра,
можно восхититься мощность в 592 «лошадиные силы».
Из новшеств в автомобиле — карбоновый капот, усовершенствованная
радиаторная решётка.
BMW M5 может за три секунды развить скорость до 305 километров в  час.
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