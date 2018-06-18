Житель Воронежа переживает бензиновый кризис 

Воронежскими жителями был запечатлён очень интересный инцидент. По дороге двигался автомобиль Volvo сзади которого, были прицепленны канистры. Чем они на самом деле были наполнены неизвестно. Но в связи с последним ростом цен на топливо, жители предположили, что владелец автомобиля заранее знал о скачке стоимости и подготовился основательно. Один житель города, даже выдвинул свою теорию, что владелец автомобиля закупил канистры по прежней стоимости (40 рублей), сможет пережить кризис и после будет закупаться по старой цене.
Версий много, а смысл один, жители страны пытаются найти и в такой плачевной ситуации долю позитива.