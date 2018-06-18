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Житель Воронежа переживает бензиновый кризис
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Житель Воронежа переживает бензиновый кризис 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Воронежскими жителями был запечатлён очень интересный инцидент. По дороге двигался автомобиль Volvo сзади которого, были прицепленны канистры. Чем они на самом деле были наполнены неизвестно. Но в связи с последним ростом цен на топливо, жители предположили, что владелец автомобиля заранее знал о скачке стоимости и подготовился основательно. Один житель города, даже выдвинул свою теорию, что владелец автомобиля закупил канистры по прежней стоимости (40 рублей), сможет пережить кризис и после будет закупаться по старой цене.
Версий много, а смысл один, жители страны пытаются найти и в такой плачевной ситуации долю позитива.
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