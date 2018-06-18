Kia отзывает более 2 тыс. автомобилей из-за неполадок управлением дверей

Китайский автомобильный производитель Kia запустил отзывную компанию, которая коснётся 2 тысяч автомобилей.

Отзывная компания распространится только на автомобили реализованные с 2015 по 2018 год, конкретно на Kia Carnival . Проблема заключается в дверном управлении, для того, чтобы справиться с ней требуется вмешательство специалистов, которуе смогут перезапустить программное обеспечение.

Владельцы автомобилей будут оповещены дистанционно, после чего смогут отправиться на ближайшие СТО, в которых поломку предотвратят. Все финансовые обязательства лягут на плечи производителя.