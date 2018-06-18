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Специалисты назвали долю отечественных машин в автопарке РФ
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Специалисты назвали долю отечественных машин в автопарке РФ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: СибДепо
В России числится свыше 42 миллионов автомобилей, из которых 61% (25,8 миллиона единиц) собран на российской территории. 39% (16,5 миллиона) от этого числа составляют отечественные иномарки. Такие данные опубликованы агентством «Автостат».
Остальные 22%, или 9,3 миллиона, пришлись на иномарки российской сборки.
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На данный момент на территории страны находится около 6,8 миллиона машин, которые экспортированы из Японии. В процентном соотношении их количество равняется 16,1%.
Вдвое меньше, по информации специалистов, немецких машин — 3,5 миллиона, или 8,2%. Есть в российском автопарке и авто, собранные в Южной Корее, — 1,2 миллиона, или 2,7%. Около 2,5%, или 1,1 миллиона машин, составляют транспортные средства британской сборки.
Кроме того, в автопарке РФ зарегистрированы машины, сошедшие с конвейера в Узбекистане — 749 тысяч штук, во Франции (725 тысяч), на Украине (473 тысячи), в США и Чехии. Количество последних — 432 и 429 тысяч соответственно.
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