Специалисты назвали долю отечественных машин в автопарке РФ

В России числится свыше 42 миллионов автомобилей, из которых 61% (25,8 миллиона единиц) собран на российской территории. 39% (16,5 миллиона) от этого числа составляют отечественные иномарки. Такие данные опубликованы агентством «Автостат».

Остальные 22%, или 9,3 миллиона, пришлись на иномарки российской сборки.

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На данный момент на территории страны находится около 6,8 миллиона машин, которые экспортированы из Японии. В процентном соотношении их количество равняется 16,1%.

Вдвое меньше, по информации специалистов, немецких машин — 3,5 миллиона, или 8,2%. Есть в российском автопарке и авто, собранные в Южной Корее, — 1,2 миллиона, или 2,7%. Около 2,5%, или 1,1 миллиона машин, составляют транспортные средства британской сборки.

Кроме того, в автопарке РФ зарегистрированы машины, сошедшие с конвейера в Узбекистане — 749 тысяч штук, во Франции (725 тысяч), на Украине (473 тысячи), в США и Чехии. Количество последних — 432 и 429 тысяч соответственно.