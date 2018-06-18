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На трассе под Кунгуром водителя Lada вырезали из машины после столкновения с грузовиком
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На трассе под Кунгуром водителя Lada вырезали из машины после столкновения с грузовиком 

59.ru 12 часов назад
Фото: 59.ru
Серьезная авария парализовала движение автомобилей накануне вечером на трассе в сторону Кунгура.
Участниками аварии возле поселка Ергач стали три автомобиля: Lada Priora, седан Infiniti и КамАЗ [ХТ1]. По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки совершал обгон, но не справился с управлением и врезался в грузовик. От удара Lada отбросило на Infinity.
В результате серьезно пострадал водитель Lada Priora — мужчину пришлось вырезать из автомобиля прибывшим на место спасателям.
— Водителя чёрной машины увезли на скорой, так как он повредил ноги. Их зажало от такого удара, — рассказали очевидцы в соцсети.
Из-за аварии на трассе Пермь-Екатеринбург образовалась огромная пробка. В причинах аварии сейчас разбирается ГИБДД.
Ранее мы сообщали, что на трассе в Прикамье в ДТП с фурой погибли два человека.
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