На трассе под Кунгуром водителя Lada вырезали из машины после столкновения с грузовиком

Серьезная авария парализовала движение автомобилей накануне вечером на трассе в сторону Кунгура.

Участниками аварии возле поселка Ергач стали три автомобиля: Lada Priora, седан Infiniti и КамАЗ [ХТ1]. По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки совершал обгон, но не справился с управлением и врезался в грузовик. От удара Lada отбросило на Infinity

В результате серьезно пострадал водитель Lada Priora — мужчину пришлось вырезать из автомобиля прибывшим на место спасателям.

— Водителя чёрной машины увезли на скорой, так как он повредил ноги. Их зажало от такого удара, — рассказали очевидцы в соцсети.

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