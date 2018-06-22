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Сильный ветер в Омске повалил деревья и привел к отключению электричества
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Сильный ветер в Омске повалил деревья и привел к отключению электричества 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Омск
ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Несколько деревьев упало в Омске из-за грозы с сильным ветром в четверг, было нарушено электроснабжение, никто не пострадал, сообщил в пятницу ТАСС начальник управления единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) администрации Омска Федор Бледнов. Жители города в социальных сетях опубликовали фото и видео с последствиями грозы.
"В ЕДДС в связи с неблагоприятными погодными условиями поступило 24 обращения граждан, из них 14 обращений связаны с падением деревьев, восемь — о порыве линий электропередачи, одно — по повреждению кровли. Все деревья, где была угроза жизни и здоровью людей, убраны, нарушений в жизнеобеспечении города не зафиксировано", — сказал Бледнов.
Он добавил, что электроснабжение, нарушенное из-за грозы, восстановлено.
Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Омской области Денис Ахрамов, пострадавших во время грозы нет, спасатели к ликвидации последствий не привлекались. «Пострадавших нет, жизнедеятельность не нарушена. МЧС в ликвидации последствий не участвовали. По нашим данным, погибших и травмированных нет», — сказал он.
Накануне региональное ГУ МЧС предупреждало о грозе, дожде и граде с сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.
Жители Омска и области опубликовали в социальных сетях последствия грозы — деревья падали на проезжую часть улиц, автомобили, линии электропередачи.
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