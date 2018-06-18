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Эксперты рассказали о доле отечественных автомобилей в российском автопарке
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Эксперты рассказали о доле отечественных автомобилей в российском автопарке 

RT на русском 56 минут назад
Стала известна доля отечественных автомобилей в российском автопарке, сообщает телеканал «360».
По оценке агентства «Автостат», в стране числится более 42 млн машин, из которых 61% (25,8 млн) собран на территории России.
39% (16,5 млн) от этого числа составляют автомобили отечественных марок. Ещё 22% (9,3 млн) пришлись на иномарки российской сборки.
В настоящее время на территории России находится около 6,8 млн машин, экспортированных из Японии (16,1%) и 3,5 млн (8,2%) — из Германии, передаёт Inforeactor.
Также имеются иномарки, собранные в Южной Корее, Великобритании, Узбекистане, Франции, на Украине, в США и Чехии.
Ранее были названы самые угоняемые марки автомобилей в России.
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