В топ-15 автомобильных брендов наибольший рост показал Mitsubishi В мае текущего года на российском рынке было продано 141 099 новых легковых машин (+22,5% к маю прошлого года). Из этого объема на иномарки пришлось 108 067 ед., что соответствует рыночной доле в 76,6%, а на российские авто— 33 032 ед. (доля — 23,4%). Информация о продажах легковых автомобилей стала известна из данных статистики «Автостат Инфо».
Среди автомобильных брендов на авторынке РФ в мае лидировала LADA — 31 834 реализованных авто (+27,5%). Второе место досталось KIA, которая продала 20 961 автомобиль, улучшив прошлогодний результат на 41,7%. На третье место вышел Hyundai с результатом 15 511 проданных авто (+10,5%). В мае четвертое и пятое места в рейтинге самых успешных марок автомобильного рынка заняли Renault (11 722 ед., +2,2%) и Volkswagen (8887 авто, +29%).
Шестое место в этом списке досталось Toyota, которая реализовала в мае 7971 автомобиль, увеличив продажи прошлого года на 11,4%. Следом за Toyota разместился Nissan, объем реализации у которого вырос на 31,2% в прошлом месяце и составил 6639 ед. авто. На восьмой строчке находится Skoda. Чешская марка продала в России в мае 2018 года 5728 машин, на 13% больше, чем годом ранее. Mitsubishi, который стал 9-м в списке за май, увеличил продажи на 109% и реализовал 3116 автомобилей. Замыкает топ-10 марка Ford, дилеры которой продали в России в мае 3077 легковых машин, на 4,8% больше, чем годом ранее.
Топ-15 самых успешных в плане продаж автомобильных брендов в мае 2018 года составили также: Mercedes-Benz (2921 ед., +9,5%), Chevrolet (2736 авто, +9%), Mazda (2626 ед., +48,7%), а также BMW (2422 ед., +15,3%) и Datsun (2199 ед., +12,7%).