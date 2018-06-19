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14 пожарных поездов Красноярской ЖД перешли в режим повышенной готовности
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14 пожарных поездов Красноярской ЖД перешли в режим повышенной готовности 

АиФ Красноярск 34 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Они тушат лесные и степные пожары, возгорания в населенных пунктах, которые расположены вблизи железнодорожной магистрали.
Каждый состав имеет спутниковую навигацию. Это позволяет быстро и точно определить очаги возгорания. Поезда оснащены насосными станциями и цистернами с водой. При этом максимальный запас воды равен объему ста пожарных машин. Поэтому зачастую железнодорожники заправляют ее счецтехнику МЧС.
Все пожарные поезда базируются на станциях таким образом, чтобы в случае необходимости быстро прибыть в любую точку красноярской магистрали.
Напомним, поезда КрасЖД принимали активное участие в тушении крупных пожаров в Канске и Лесосибирске в прошлом году и в Хакасии три года назад.
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