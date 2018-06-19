14 пожарных поездов Красноярской ЖД перешли в режим повышенной готовности

Они тушат лесные и степные пожары, возгорания в населенных пунктах, которые расположены вблизи железнодорожной магистрали.

Каждый состав имеет спутниковую навигацию. Это позволяет быстро и точно определить очаги возгорания. Поезда оснащены насосными станциями и цистернами с водой. При этом максимальный запас воды равен объему ста пожарных машин. Поэтому зачастую железнодорожники заправляют ее счецтехнику МЧС

Все пожарные поезда базируются на станциях таким образом, чтобы в случае необходимости быстро прибыть в любую точку красноярской магистрали.

Напомним, поезда КрасЖД принимали активное участие в тушении крупных пожаров в Канске и Лесосибирске в прошлом году и в Хакасии три года назад.