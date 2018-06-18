«АвтоВАЗ» планирует остановить выпуск автомобилей на три недели летних каникул

«АвтоВАЗ» планирует приостановить производство автомобилей на своих предприятиях в Тольятти и Ижевске на время летних каникул с 23 июля до 13 августа 2018 года, сообщил RNS официальный представитель автозавода.

«Обе производственные площадки с 23 июля до 13 августа уйдут в плановый корпоративный традиционный летний отпуск», — сказал он.

Ранее «АвтоВАЗ» приостанавливал производство автомобилей в январе и мае 2018 года на время каникул, а также с 24 июля 2017 года по 13 августа 2017 года на время летнего отпуска.

Завод перед каникулами готовит запас автомобилей, который позволит обеспечить наличие всех моделей в дилерской сети Lada на время отпуска.