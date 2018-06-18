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«АвтоВАЗ» планирует остановить выпуск автомобилей на три недели летних каникул
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«АвтоВАЗ» планирует остановить выпуск автомобилей на три недели летних каникул 

Rambler News Service 1 час назад
«АвтоВАЗ» планирует приостановить производство автомобилей на своих предприятиях в Тольятти и Ижевске на время летних каникул с 23 июля до 13 августа 2018 года, сообщил RNS официальный представитель автозавода.
«Обе производственные площадки с 23 июля до 13 августа уйдут в плановый корпоративный традиционный летний отпуск», — сказал он.
Ранее «АвтоВАЗ» приостанавливал производство автомобилей в январе и мае 2018 года на время каникул, а также с 24 июля 2017 года по 13 августа 2017 года на время летнего отпуска.
Завод перед каникулами готовит запас автомобилей, который позволит обеспечить наличие всех моделей в дилерской сети Lada на время отпуска.
Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает автомобилей Lada, Renault, Nissan, Datsun. Под маркой Lada завод производит 23 модели.
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