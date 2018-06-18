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«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
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Песков прокомментировал ДТП с такси в Москве 

РИА Новости 18 июня 2018
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с облегчением узнал, что инцидент с наездом такси на людей в Москве обошелся без жертв.
"Конечно, у нас отлегло от сердца, когда мы узнали, что, слава Богу, без жертв обошелся этот инцидент. Безусловно, мы желаем скорейшего выздоровления тем людям, которые получили ранения в результате этого инцидента. Что касается его деталей, деталей происшествия, то лучше обращаться к правоохранительным органам", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следили ли в Кремле за инцидентом с такси в Москве.
Ранее столичное ГУМВД сообщило, что в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов, семь человек, по уточненным данным полиции, пострадали.
При этом в Депздраве столицы сообщили о восьми пострадавших.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, среди пострадавших два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец. Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщил со ссылкой на ГИБДД, что водитель не был пьян. Также сообщалось, что он имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии в 2013 году.
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