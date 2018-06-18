В 2018 году по госпрограммам продано около 118 тысяч авто

По адресным государственным программам стимулирования спросом в этом году продажи новых авто составляют в количественном эквиваленте 117 664 экземпляра.

Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли на заседании по машиностроению.

Большая часть реализации приходится на кредитную программу «Семейный автомобиль». В ней продано почти 53 тысяч авто. По программе «Первый автомобиль» продано около 45 тысяч автомобилей.

По лизинговой программе «Свое дело» продано около 14 тысяч машин, а по программе «Льготный лизинг» продано чуть более 5 тысяч. Ещё около 2-х тыс. авто продано по программе «Российский тягач».

В мае министерство закончило стимулирование спроса по программе «Первый автомобиль», а также по программе «Семейный автомобиль». За I кв 2018 года на льготных условиях реализовали около 86 тысяч легковушек и план был перевыполнен более чем на 5 тыс. штук авто.

«Первый автомобиль» вместе с «Семейным автомобилем» начали работать с самого начала этого года. В рамках программы были предложены скидки 10% от стоимости авто некоторым категориям покупателей.