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Суперкар разбился во время гонок под Кировом
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Суперкар разбился во время гонок под Кировом 

Авторамблер 28 минут назад
Фото: Авторамблер
Серьезная авария произошла во время гонок под Кировом на Советском тракте. Заезды стартовали в 19 часов и через два часа после старта на трек вышли Nissan GT-R и Porsche 911.
Машины эффектно рванули вперед и шли бок о бок, однако перед финишем, где дорога круто поворачивала вправо, водитель Nissan GT-R не справился с управлением и вылетел с трассы.
В результате машину унесло в кювет, где она врезалась в автомобиль Ford. Оба авто получили серьезные повреждения, а водителя Nissan GT-R вдобавок зажало в салоне. На опубликованной записи видно, как к нему бегут зрители, чтобы помочь выбраться из разбитой машины.
Позже к месту подъехали спасатели и Скорая помощь. К счастью, водитель пострадал не слишком сильно: у него ушибы и сотрясение мозга. Однако его авто стоимостью свыше 6 млн рублей теперь нуждается в серьезном ремонте.
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