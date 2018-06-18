Суперкар разбился во время гонок под Кировом

Серьезная авария произошла во время гонок под Кировом на Советском тракте. Заезды стартовали в 19 часов и через два часа после старта на трек вышли Nissan GT-R и Porsche 911

Машины эффектно рванули вперед и шли бок о бок, однако перед финишем, где дорога круто поворачивала вправо, водитель Nissan GT-R не справился с управлением и вылетел с трассы.

В результате машину унесло в кювет, где она врезалась в автомобиль Ford. Оба авто получили серьезные повреждения, а водителя Nissan GT-R вдобавок зажало в салоне. На опубликованной записи видно, как к нему бегут зрители, чтобы помочь выбраться из разбитой машины.

Позже к месту подъехали спасатели и Скорая помощь. К счастью, водитель пострадал не слишком сильно: у него ушибы и сотрясение мозга. Однако его авто стоимостью свыше 6 млн рублей теперь нуждается в серьезном ремонте.