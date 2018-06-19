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В мае россияне потратили на легковые автомобили 179 млдр рублей
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В мае россияне потратили на легковые автомобили 179 млдр рублей 

«Автостат Инфо» 1 час назад
В мае россияне потратили на легковые автомобили 179 млдр рублей Согласно результатам исследования «Автостат Инфо», в мае этого года в России было продано легковых автомобилей на общую сумму 179,3 млрд рублей. В мае прошлого года эти затраты составили 139,1 млрд рублей. Оборот российского рынка легковых машин за первые пять месяцев достиг отметки в 786,4 млрд рублей. За тот же период прошлого года покупатели израсходовали на легковушки 630,8 млрд рублей.
В мае больше всего денежных средств российские покупатели затратили на покупку автомобилей марки KIA Rio. По данным «Автостат Инфо», за прошлый месяц было продано 9236 новых «Рио» на сумму 7,41 млрд рублей. Второе место по величине оборота занимает LADA Vesta — 8700 проданных в мае машин. На покупку такого количества автомобилей LADA Vesta россияне затратили 5,77 млрд рублей. На третье место в мае вышел кроссовер Hyundai Creta — 5616 проданных машин на общую сумму 5,74 млрд рублей. В ТОП-5 моделей, лидирующих по обороту с продаж в мае 2018 года, вошли также седан Hyundai Solaris и внедорожник Toyota Land Cruiser. За прошлый месяц российские покупатели приобрели 6180 новых Hyundai Solaris на сумму 5,14 млрд рублей. За тот же период было продано 1669 автомобилей Toyota Land Cruiser на 4,88 млрд рублей.
В ТОП-5 за январь-май этого года лидирует KIA Rio с показателем оборота в размере 31,64 млрд рублей. Напомним, что с начала года и по май включительно покупатели приобрели 39 469 таких авто. Второе место занимает Hyundai Creta. Этот кроссовер за пять месяцев был продан в количестве 27 064 ед. на общую сумму 28,31 млрд рублей. Третье место заняла LADA Vesta — 25,21 млрд рублей, вырученные с продажи 38 357 ед. авто. Еще два места в пятерке занимают Volkswagen Tiguan (12 176 ед. на 21,34 млрд рублей) и Toyota Land Cruiser (6763 авто на 19,62 млрд рублей).
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