В мае россияне потратили на легковые автомобили 179 млдр рублей

В мае россияне потратили на легковые автомобили 179 млдр рублей Согласно результатам исследования «Автостат Инфо», в мае этого года в России было продано легковых автомобилей на общую сумму 179,3 млрд рублей. В мае прошлого года эти затраты составили 139,1 млрд рублей. Оборот российского рынка легковых машин за первые пять месяцев достиг отметки в 786,4 млрд рублей. За тот же период прошлого года покупатели израсходовали на легковушки 630,8 млрд рублей.

В мае больше всего денежных средств российские покупатели затратили на покупку автомобилей марки KIA Rio. По данным «Автостат Инфо», за прошлый месяц было продано 9236 новых «Рио» на сумму 7,41 млрд рублей. Второе место по величине оборота занимает LADA Vesta — 8700 проданных в мае машин. На покупку такого количества автомобилей LADA Vesta россияне затратили 5,77 млрд рублей. На третье место в мае вышел кроссовер Hyundai Creta — 5616 проданных машин на общую сумму 5,74 млрд рублей. В ТОП-5 моделей, лидирующих по обороту с продаж в мае 2018 года, вошли также седан Hyundai Solaris и внедорожник Toyota Land Cruiser. За прошлый месяц российские покупатели приобрели 6180 новых Hyundai Solaris на сумму 5,14 млрд рублей. За тот же период было продано 1669 автомобилей Toyota Land Cruiser на 4,88 млрд рублей.