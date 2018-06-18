В майском рейтинге машин с пробегом первенство удерживает LADA 2114

В майском рейтинге машин с пробегом первенство удерживает LADA 2114 Модель LADA 2114 остается самой популярной на рынке автомобилей с пробегом. Как показывает исследование «Автостат Инфо», в мае 2018 года российские покупатели приобрели 13 090 автомобилей LADA 2114 с пробегом, что на 1,7% превысило продажи за май прошлого года (12 866 ед.).

Модель Ford Focus стала второй в списке самых продаваемых б/у машин и заняла первое место среди иномарок с пробегом. В отчетный период потребители приобрели 12 294 б/у автомобиля Ford Focus — это на 14,5% больше, чем в мае 2017 года (10 740 ед.). Замыкает первую «тройку» рейтинга LADA 2107. Всего было продано 12 182 б/у машин этой модели в мае 2018 года, а годом ранее — 12 580 ед. (спад продаж на 3,6%). В майском рейтинге вторичного авторынка четвертое место досталось Toyota Corolla, перепродажи которой выросли в годовом сравнении с 9146 до 10 239 ед. (то есть на 12%). Пятое место у LADA 2109 — 9835 авто, что на 13,4% меньше продаж прошлого года (11 358 ед.).

Шестое место занимает LADA 2110. В мае в РФ было перепродано 9396 таких машин, а годом ранее — 9919 ед. (спад продаж на 5,3%). Седьмой в рейтинге вторичного авторынка стала LADA 2170 Priora: 9181 ед., что на 11,3% больше, чем было продано годом ранее (8250 ед.). Hyundai Solaris в этом рейтинге вышел на восьмое место. В мае этого года покупатели приобрели 8581 подержанный «Солярис», что на 33,2% превысило показатели реализации прошлого года — 6443 ед. На девятой строчке рейтинга рынка автомобилей с пробегом по результатам мая разместилась LADA 2121. Перепродажи этого внедорожника выросли в годовом сравнении на 8%, с 7460 до 8058 ед. авто соответственно. Деятую строчку топ-10 занимает KIA Rio — 7743 ед. авто (+39% к результату прошлого года — 5575 ед.).

Перепродажи легковых автомобилей в России выросли в мае 2018 года на 11,3% в годовом выражении, отмечают в «Автостат Инфо», и достигли отметки в 481 676 ед. (годом ранее — 432 704 ед.).