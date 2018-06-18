За январь-май 2018 по госпрограммам продали более 117,5 тыс. автомобилей

Минпромторг опубликовал данные по автомобильным продажам по адресным программам за первые пять месяцев 2018 года. За период с января по май было реализовано таки образом 117 664 авто.

Больше всего было реализовано по госпрограмме «Семейный автомобиль» — около 52 800 экземпляров. На «Первый автомобиль» приходится 44 300 штук. На третьем месте лизинг «Свое дело» — 13 600 автомобилей для бизнеса. Около 5100 россиян приобрели машины по госпрограмме «Льготный лизинг». 1900 пришлось программу «Российский тягач».

«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предоставлявшие 10% скидку при покупке нового авто, были закрыты в мае в связи с освоением выделенных по программе средств. План на текущий год по данным программа составил 86 000 штук, за первые пять месяцев было продано в 85 940.