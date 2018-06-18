Renault Duster лидирует на украинском рынке

Подведены итоги продаж новых легковых автомобилей в Украине за май текущего года.

В последнем месяце весны 2018 года объем рынка новых «легковушек» на украинском рынке составил 6 590 машин, что всего на 0,5% превышает прошлогодний результат, информирует аналитическое агентство «Автостат».

В текущем году лидером рынка впервые стала французская марка. Компания Renault продала в мае 832 машины, что больше чем годом ранее на 1,8%. У японской Toyota , лидировавшей на протяжении четырех месяцев, продажи упали на 6,6% — до 811 единиц.

Место

Марка

Продажи в мае 2018 года (штук)

Разница с маем 2017 года

1 Renault

832 +1,8%

2 Toyota

811 -6,6%

489 +51,4%

387 +0,5%

383 -29,3%

На третьем месте со значительным отрывом разместился Hyundai, нарастивший продажи на 51,4% — до 489 единиц. Четвертую строчку занимает Volkswagen с 387 проданными автомобилями и падением на 0,5%, а замыкает пятерку чешская Skoda (383 штуки, -29,3%).

Если смотреть по моделям, то наиболее востребованной стал кросс Renault Duster (248 единиц, +19,8%). Вторым идет Renault Logan, продажи которого снизились на 15% — до 221 штуки. Третье место за кроссовером Hyundai Tucson — 208 автомобилей и рост на 49,6%. Дальше идут Toyota RAV4 (204 машины, -22,1%) и Audi A3 (192 экземпляра и рост в 38,4 раза).

Toyota RAV4

Место

Модель

Продажи в мае 2018 года (штук)

Разница с маем 2017 года

1 Renault Duster

248 +19,8%

2 Renault Logan

221 -15,0%

3 Hyundai Tucson

208 +49,6%

4 Toyota RAV4

204 -22,1%

5 Audi A3 192 +3840%

Audi A3 Продажи автомобилей в Украине растут. В период с января по май 2018 года на рынке этой страны было реализовано 31 246 новых легковых автомобилей, что превышает результат пришлого года на 8,1%.

Напомним, рост российского авторынка в мае состави 18%. Самой продаваемой моделью в этот период стала Lada Granta

По материалам: www.kolesa.ru