Renault Duster лидирует на украинском рынке 

Подведены итоги продаж новых легковых автомобилей в Украине за май текущего года.
В последнем месяце весны 2018 года объем рынка новых «легковушек» на украинском рынке составил 6 590 машин, что всего на 0,5% превышает прошлогодний результат, информирует аналитическое агентство «Автостат».
В текущем году лидером рынка впервые стала французская марка. Компания Renault продала в мае 832 машины, что больше чем годом ранее на 1,8%. У японской Toyota, лидировавшей на протяжении четырех месяцев, продажи упали на 6,6% — до 811 единиц.
Место
Марка
Продажи в мае 2018 года (штук)
Разница с маем 2017 года
1 Renault
832 +1,8%
2 Toyota
811 -6,6%
3 Hyundai
489 +51,4%
387 +0,5%
5 Skoda
383 -29,3%
На третьем месте со значительным отрывом разместился Hyundai, нарастивший продажи на 51,4% — до 489 единиц. Четвертую строчку занимает Volkswagen с 387 проданными автомобилями и падением на 0,5%, а замыкает пятерку чешская Skoda (383 штуки, -29,3%).
Если смотреть по моделям, то наиболее востребованной стал кросс Renault Duster (248 единиц, +19,8%). Вторым идет Renault Logan, продажи которого снизились на 15% — до 221 штуки. Третье место за кроссовером Hyundai Tucson — 208 автомобилей и рост на 49,6%. Дальше идут Toyota RAV4 (204 машины, -22,1%) и Audi A3 (192 экземпляра и рост в 38,4 раза).
Toyota RAV4
Место
Модель
Продажи в мае 2018 года (штук)
Разница с маем 2017 года
1 Renault Duster
248 +19,8%
2 Renault Logan
221 -15,0%
3 Hyundai Tucson
208 +49,6%
4 Toyota RAV4
204 -22,1%
5 Audi A3 192 +3840%
Audi A3 Продажи автомобилей в Украине растут. В период с января по май 2018 года на рынке этой страны было реализовано 31 246 новых легковых автомобилей, что превышает результат пришлого года на 8,1%.
Напомним, рост российского авторынка в мае состави 18%. Самой продаваемой моделью в этот период стала Lada Granta.
По материалам: www.kolesa.ru