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Суперкар Ford GT уничтожили при первой поездке
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Суперкар Ford GT уничтожили при первой поездке 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Суперкар Ford GT, пробег которого составляет всего 70 километров, был уничтожен на одной из улиц немецкого Остермюнхена. Автомобиль стоимостью почти 450 тысяч евро загорелся по пока неизвестной причине. Об этом пишет издание Rosenheim24.
Во время начала пожара в автомобиле за рулем находился 52-летний владелец Ford GT и его сын на пассажирском кресле. Им обоим удалось вовремя покинуть машину — никто не пострадал. Суперкар был потушен прибывшей на место происшествия пожарной бригадой.
Как говорится в сообщении местного отделения полиции, точная причина возгорания пока не ясна. Вероятно, это произошло из-за технической неисправности.
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До 2020 года будет выпущено всего 500 экземпляров Ford GT. Суперкар оснащается турбированным мотором 3.5 V6 семейства EcoBoost. Отдача двигателя составляет 655 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента. Максимальная скорость Ford GT составляет 347 километрам в час.
Компания продает модель только избранным клиентам. По некоторым данным, владелец сгоревшего Ford GT также имеет в своей коллекции суперкары Bugatti, McLaren, Ferrari и Lamborghini.
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