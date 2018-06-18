Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением

Гражданин Кыргызстана Чынгыз Анарбек, въехавший в толпу болельщиков неподалеку от Красной площади, в суде попросил прощения у пострадавших. Об этом сообщает BFM.ru.

«Я прошу прощения за все. Я не спал два дня. Для того, чтобы прокормить семью, мне пришлось зарабатывать деньги. Я просто сам не понял, что случилось, я, видать, настолько за ночь устал от недосыпа и, видимо, перепутал педаль газа и тормоза. Я полностью признаю вину и хотел бы попросить прощения у всех потерпевших и их родственников», — через переводчика обратился Анарбек к пострадавшим в ходе рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Таганском суде Москвы.

Инцидент произошел вечером 16 июня на улице Ильинка. Заснувший за рулем водитель Hyundai Solaris выехал на тротуар и сбил около десяти человек. Семерым понадобилась медицинская помощь.

Стаж работы водителем Анарбека составлял один месяц, до этого мужчина работал поваром. В среднем ежедневно Анарбек проводил за рулем 14 часов.