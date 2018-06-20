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Ford и Volkswagen объединяются для создания совместного автомобиля
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Ford и Volkswagen объединяются для создания совместного автомобиля 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Volkswagen и Ford подписали соглашение, главным пунктом которого стало создание и производство автомобилей для грузовых и пассажирских перевозок. По моим оценкам, Volkswagen получает около 5% от выручки за счет такого типа автомобилей, Ford — 4%. Общая выручка соответствующих подразделений бизнеса обеих компаний составила $18 млрд Ожидаю, что СП, скорее всего, будет представлять собой новую компанию, доли которой будут принадлежать Ford и Volkswagen. Основанием для этого прогноза служат данные топ-менеджмента немецкой компании, согласно которому подразделение Volkswagen Truck & Bus выходит на IPO.
Считаю, что около 60% в СП достанется Volkswagen, так как ее инвестиции в проект и выручка по данному направлению бизнеса выше.
На мой взгляд, партнерство Ford и Volkswagen будет направлено не только на улучшение производственных показателей и разработку «железа» для автомобилей, но и на развитие беспилотных версий автобусов и других транспортных средств, относящихся к этой категории. Обе компании развивают данное направление, однако Volkswagen опережает Ford, так как к 2025 году планирует создать 30 самоуправляемых моделей автомобилей и продавать по 2–3 млн таких машин в год.
Со своей стороны Ford рассчитывает запустить одну массовую модель к 2021 году, но на фоне планов по увеличению маржинальности и эффективности операционного управления инвестиций на достижение этой цели может и не хватить.
Решение о создании СП должно положительно сказаться динамике акций обеих компаний. Мы ожидаем их роста в течение двух-трех месяцев на 3–4%, если не произойдет обострения внешнеторгового конфликта между ЕС и США.
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