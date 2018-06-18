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Volkswagen отзывает в Китае 35 тыс. автомобилей
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Volkswagen отзывает в Китае 35 тыс. автомобилей 

ТАСС 1 час назад
ШАНХАЙ, 18 июня. /ТАСС/. Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает с китайского рынка свыше 35 тыс. автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности.
Об этом сообщило в понедельник агентство «Синьхуа» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Отзыв затронет 35,386 тыс. импортных автомобилей модели Beetle, которые были произведены в период с апреля 2012 по октябрь 2014 года. Все ремни безопасности, в работе которых выявят неисправности, будут бесплатно заменены производителем, чтобы предотвратить возможную угрозу безопасности эксплуатации транспортного средства.
Отзыв произведенных в этот промежуток времени автомобилей, импортированных на рынок Китая, начнется 15 октября.
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