Российский рынок легковых автомобилей с пробегом за 5 месяцев вырос на 1,3%

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России за пять месяцев 2018 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,06 млн штук, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Московская область, суммарная доля которых составила 11,5%. Первое место по итогам пяти месяцев заняло Подмосковье несмотря на снижение продаж подержанных машин на 3,2% — до 119,7 тыс. штук. Москва занимает вторую строчку с результатом в 117 тыс. машин, также показав падение на 1,9%.

На третьей позиции находится Краснодарский край, где продажи подержанных автомобилей выросли на 1,7% — до 100,9 тыс. штук.

Продажи подержанных иномарок в Санкт-Петербурге, занявшем четвертое место, выросли на 0,7% — до 75 тыс. автомобилей, а в Свердловской области, ставшей пятой по продажам, увеличились на 7,2% — до 63,5 тыс. машин.

В ТОП-10 рынка легковых автомобилей с пробегом за январь — май 2018 года также вошли: Ростовская область (60,9 тыс. штук; +0,1%), Башкортостан (58,7 тыс. штук; +3,8%), Челябинская область (52,7 тыс. штук; +1,8%), Татарстан (51,5 тыс. штук; +1,8%) и Новосибирская область (49,9 тыс. штук; -2,9%). На перечисленные 10 регионов приходится более 36% от всего объема вторичного рынка легковых автомобилей.