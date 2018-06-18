Рынок автомобилей с пробегом в Москве прибавил 9 процентов

Рынок автомобилей с пробегом в Москве прибавил 9 процентов Из исследования «Автостат Инфо» известно, что на авторынке Москвы в мае 2018 года было реализовано 23 722 легковых автомобиля с пробегом. Перепродажи выросли на 9,4% в сравнении с результатом прошлого года (21 678 ед.). Москвичи купили в мае 21 453 подержанные иномарки (+10,6%), а также 2269 б/у машин российских марок (-0,2%).

Объем продаж на вторичном авторынке столицы по итогам января-мая составил 102 737 ед., что на 2,3% ниже уровня перепродаж прошлого года — 105 186 авто. С начала года и по май включительно покупатели в Москве приобрели 93 104 б/у иномарки (-1,2%) и 9633 авто российских марок (-12,2%).