Рынок автомобилей с пробегом в Москве прибавил 9 процентов Из исследования «Автостат Инфо» известно, что на авторынке Москвы в мае 2018 года было реализовано 23 722 легковых автомобиля с пробегом. Перепродажи выросли на 9,4% в сравнении с результатом прошлого года (21 678 ед.). Москвичи купили в мае 21 453 подержанные иномарки (+10,6%), а также 2269 б/у машин российских марок (-0,2%).
Объем продаж на вторичном авторынке столицы по итогам января-мая составил 102 737 ед., что на 2,3% ниже уровня перепродаж прошлого года — 105 186 авто. С начала года и по май включительно покупатели в Москве приобрели 93 104 б/у иномарки (-1,2%) и 9633 авто российских марок (-12,2%).
Предпочтения москвичей при выборе автомобилей на вторичном авторынке не меняются. Покупатели чаще всего выбирают автомобили Ford Focus. В мае 2018 года, согласно данным «Автостат Инфо», в Москве было продано 713 автомобилей Ford Focus с пробегом (-3,6%). На второе место в рейтинге наиболее популярных б/у машин московского авторынка в мае вышел Hyundai Solaris. Спрос на подержанные «Солярисы» вырос на 15% в мае, а перепродажи достигли отметки в 579 ед. авто. Третьим стала Skoda Octavia. Покупатели в Москве купили в прошлом месяце 505 б/у авто этой модели. Это на 37% превысило результат перепродаж прошлого года. Четвертое и пятое места в майском рейтинге вторичного авторынка занимают KIA Rio (466 авто, +35%) и Toyota Camry (392 ед., +22%). Среди моделей, вошедших в топ-10, отметим также: Opel Astra (382 авто, -6,4%), Mercedes-Benz E-Класса (377 ед., +16%), KIA cee’d (349 авто, +28%), Volkswagen Polo (312 машин, -9,6%) и BMW 3-Серии (279 ед., +21,3%).