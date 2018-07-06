Костромичам выделят бесплатные земли под парковки

Для организации автопарковки вблизи многоквартирного дома жителям достаточно получить разрешение на использование участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

— Такое разрешение выдается на срок до трех лет, без взимания платы за использование, при условии обеспечения доступа к объекту неограниченного круга лиц, — уточнили в мэрии.

Специалисты управления имущественных и земельных отношений администрации Костромы рассказали, что уже сегодня альтернативные парковки можно обустроить на восьми определенных властями земельных участках в районе улиц Юбилейной, Индустриальной, Профсоюзной, Бульварной, микрорайона Якиманиха, а также на городской территории в районе площади Рыбниковой.

Первыми бесплатные земли от мэрии получили жители Профсоюзной, которые решили использовать под автостоянку участок возле дома 48. В мэрии уточнили, что готовы рассмотреть и другие заявления жителей о выделении земли.

Решение о выделении жителям бесплатных земель власти приняли после многочисленных жалоб граждан на дефицит парковочных мест в городе. За последние десять лет количество автомобилей, зарегистрированных в Костроме, выросло вдвое. В некоторых дворах ситуация с недостатком места для автостоянок привела к «парковочным войнам».

Два года назад власти Костромы приняли новые градостроительные правила, которые предусматривают увеличенные пространства для парковки автомобилей возле новых домов. Для жителей старого жилищного фонда приходится искать альтернативные варианты.