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Костромичам выделят бесплатные земли под парковки
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Костромичам выделят бесплатные земли под парковки 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: Российская Газета
Для организации автопарковки вблизи многоквартирного дома жителям достаточно получить разрешение на использование участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
— Такое разрешение выдается на срок до трех лет, без взимания платы за использование, при условии обеспечения доступа к объекту неограниченного круга лиц, — уточнили в мэрии.
Специалисты управления имущественных и земельных отношений администрации Костромы рассказали, что уже сегодня альтернативные парковки можно обустроить на восьми определенных властями земельных участках в районе улиц Юбилейной, Индустриальной, Профсоюзной, Бульварной, микрорайона Якиманиха, а также на городской территории в районе площади Рыбниковой.
Первыми бесплатные земли от мэрии получили жители Профсоюзной, которые решили использовать под автостоянку участок возле дома 48. В мэрии уточнили, что готовы рассмотреть и другие заявления жителей о выделении земли.
Решение о выделении жителям бесплатных земель власти приняли после многочисленных жалоб граждан на дефицит парковочных мест в городе. За последние десять лет количество автомобилей, зарегистрированных в Костроме, выросло вдвое. В некоторых дворах ситуация с недостатком места для автостоянок привела к «парковочным войнам».
Два года назад власти Костромы приняли новые градостроительные правила, которые предусматривают увеличенные пространства для парковки автомобилей возле новых домов. Для жителей старого жилищного фонда приходится искать альтернативные варианты.
В горадминистрации отметили, что в последние годы костромичи стали очень активно «включаться» в общественную и градостроительную жизнь города. Именно это событие назвал главным позитивным итогом своей работы глава администрации Костромы Виктор Емец, который 6 июля досрочно ушел в отставку.
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