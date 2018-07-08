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Костромской сисадмин обманом пытался отсудить 35 миллионов у фирмы
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Костромской сисадмин обманом пытался отсудить 35 миллионов у фирмы 

k1news.ru 8 июля 2018
Фото: k1news.ru
В Костроме вынесли приговор предприимчивому сисадмину, который хотел обманом отсудить у фирмы 35 миллионов рублей, сообщает Свердловский районный суд Костромы.
Его обвинили в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
В сентябре 2016 года костромич получил от сообщников поддельные документы, согласно которым он имел право потребовать у одной из фирм 35 миллионов рублей за создание сайта. Он обратился в суд, чтобы получить эти деньги, но скоро сам оказался на скамье подсудимых.
Обман раскрыла полиция и привлекла мошенника к ответу. Правда, он сказал, что действовал по указанию некой «гражданки Яны» и свою вину не признал. Костромич отметил, что виноват лишь в даче ложных показаний.
Несмотря на это, суд признал его виновным и отправил в колонию на 3 года, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей.
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