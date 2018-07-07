Мошенник, обманувший костромичей, отсидит почти 5 лет

В Костроме осудили мошенника из Волгоградской области, который выманивал деньги у доверчивых костромичей, сообщает Свердловский районный суд.

Мужчину признали виновным 13 преступлениях.

Он подбирал номера телефонов и звонил своим жертвам, представляясь родственником, который попал в беду. Те, кто верил ему, перечисляли обманщику деньги на банковскую карту.