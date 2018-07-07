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Мошенник, обманувший костромичей, отсидит почти 5 лет
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Мошенник, обманувший костромичей, отсидит почти 5 лет 

k1news.ru 7 июля 2018
Фото: k1news.ru
В Костроме осудили мошенника из Волгоградской области, который выманивал деньги у доверчивых костромичей, сообщает Свердловский районный суд.
Мужчину признали виновным 13 преступлениях.
Он подбирал номера телефонов и звонил своим жертвам, представляясь родственником, который попал в беду. Те, кто верил ему, перечисляли обманщику деньги на банковскую карту.
На суде мужчина признал вину и раскаялся. Ему дали 4 года и 11 месяцев заключения в колонии строгого режима. Телефоны и сим-карты, которыми он пользовался, уничтожили.
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