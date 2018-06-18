В Ярославской области введут налог на автомобили мощностью от 200 лошадиных сил 

Владельцев автомобилей мощность которых от 200-х и выше лошадей ждёт неприятная новость.
Государственная дума Ярославской области готовим закон об увеличении налога на данные автомобили. Налог распространится также и на водный транспорт (яхты, катера). Владельцы автомобилей, мощность которых варьируется от двухсот до двухсот пятидесяти лошадиных сил в будущем будут платить 71 рубль за 1 лошадиную силу, при том, что на сегодняшний день налог составляет 68 рублей. Те, у кого мощность транспорта превышает 250 «лошадей» будут отдавать все 150 рублей, вместо положенных 140. Информация была опубликована на официальном сайте правительства Ярославской области, но в региональную думу проект закона пока что не внесён.