Пять человек пострадали в ДТП в Ступине

Легковой автомобиль врезался в стоящую на обочине дороги фуру в подмосковном Ступине, пострадали пять человек, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС России.

«В 00:20 19 июня от очевидца на пульт диспетчера системы-112 Ступина поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Пострадали пять человек (детей нет)», — говорится в сообщении.

При движении водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине фуру.

Пострадавший доставлен в ЦРБ Ступина.