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Пять человек пострадали в ДТП в Ступине
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Пять человек пострадали в ДТП в Ступине 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Легковой автомобиль врезался в стоящую на обочине дороги фуру в подмосковном Ступине, пострадали пять человек, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС России.
«В 00:20 19 июня от очевидца на пульт диспетчера системы-112 Ступина поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Пострадали пять человек (детей нет)», — говорится в сообщении.
При движении водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине фуру.
Пострадавший доставлен в ЦРБ Ступина.
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