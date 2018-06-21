Новые остановки в Челябинске назвали дурацкими

Утвержденный проект новых остановочных комплексов вызвал критику у участников интернет-сообщества «Челябинской урбанист».

Они посчитали предложенные макеты требующими доработки, однако чиновники отказались вносить изменения, сославшись на то, что деньги уже заплачены.

«Бюрократия разлагает Управление архитектуры, — пожаловался лидер сообщества «Челябинский урбанист» Лев Владов. — По итогам конкурса на проект современного остановочного комплекса победил тот, где дизайн ради дизайна, хотя были более практичные. Ну да ладно, Бог с ними, выбрали — так выбрали. Но что началось дальше? Управление архитектуры стало готовить чертежи и техзадание для подрядчиков ровно по тем эскизам, которые победили».

По мнению урбаниста, эскизы требовали небольших, но важных доработок. К примеру, продумать слив дождевой воды с козырька, убрать глухие стены, заменить узкие скамейки и так далее.

«Я пришёл в управление и указал на ошибки. Сказал, что проект неплохой, но его нужно немного переработать — изменить размеры, геометрию, лавочку, конструктив. В архитектуре мне сказали, что не могут этого сделать, так как этот проект победил, значит, его и нужно делать. Да и деньги уже заплачены. Я походил по нескольким кабинетам, а потом бросил это дело — понял, что бесполезно», — рассказал Владов.

Больше всего урбаниста удивила инертность ответственных чиновников, неспособных оперативно вносить изменения. А другие участники сообщества предложили создать городской сайт «Активный гражданин», на котором жители города смогли бы принимать участие в обсуждение всех проектов по благоустройству города.