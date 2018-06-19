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Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
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Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона 

Рамблер 19 июня 2018
В Кирове водитель смотревший в экран смартфона вместо дороги, получил по заслугам.
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