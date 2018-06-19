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Старше Volkswagen — больше выгода
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Старше Volkswagen — больше выгода 

Wroom.ru 23 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Основная задача нашего сервисного центра — всесторонняя забота об автомобилях марки Volkswagen и о вас, их владельцах. Вся система сервиса построена таким образом, чтобы техническое обслуживание автомобиля было максимально комфортным для вас и помогало поддерживать автомобили Volkswagen в превосходной форме.
И чем старше ваш автомобиль, тем более выгодным будет наше предложение для вас!
30% на работы15% на оригинальные детали+ замена масла «под ключ» от 2499 р.
Выгода распространяется при покупке оригинальных деталей у дилера. Итоговая стоимость будет согласована с вами до ремонта автомобиля. После ремонта автомобиля вы получите детализированный счет.
Более подробную информацию по стоимости услуг и оригинальных деталей вы можете узнать у мастера-консультанта по телефону +7 (495) 256-24-58  Заказать обратный звонок
Запишитесь на сервис заранее в удобное для вас время, а мы в это время будем готовиться к вашему приезду.
Узнайте обо всех предложениях сервиса
Официальный дилер Volkswagen «Автономия»
Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.
www.vw-autonomy.ru
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