Старше Volkswagen — больше выгода

Основная задача нашего сервисного центра — всесторонняя забота об автомобилях марки Volkswagen и о вас, их владельцах. Вся система сервиса построена таким образом, чтобы техническое обслуживание автомобиля было максимально комфортным для вас и помогало поддерживать автомобили Volkswagen в превосходной форме.

И чем старше ваш автомобиль, тем более выгодным будет наше предложение для вас!

30% на работы15% на оригинальные детали+ замена масла «под ключ» от 2499 р.

Выгода распространяется при покупке оригинальных деталей у дилера. Итоговая стоимость будет согласована с вами до ремонта автомобиля. После ремонта автомобиля вы получите детализированный счет.

Более подробную информацию по стоимости услуг и оригинальных деталей вы можете узнать у мастера-консультанта по телефону +7 (495) 256-24-58 Заказать обратный звонок

Запишитесь на сервис заранее в удобное для вас время, а мы в это время будем готовиться к вашему приезду.

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Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.

www.vw-autonomy.ru