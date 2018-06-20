Арест на трое суток: полиция поймала автобэтмена

Арестовали ростовского блогера, снявшего нарушающего ПДД полицейского

В Ростове-на-Дону суд арестовал автоблогера Гаспара Авакяна по прозвищу «автобэтмен», который известен своей «войной» с нарушителями ПДД в погонах. После очередного рейда, когда он пытался привлечь полицейского за неправильную парковку и переход дороги в неположенном месте, он сам был задержан за непредоставление документов сотрудникам полиции. Несмотря на наличие видеозаписи, которая доказывает обратное, суд встал на сторону силовиков.

В Ростове-на-Дону полиция задержала скандально известного блогера Гаспара Авакяна. Молодой человек с юридическим образованием занимается тем, что регулярно добивается административной ответственности за нарушение ПДД для самих полицейских. Совсем недавно «Газета.Ru» рассказывала, как в Батайске он вынудил стражей порядка штрафовать своих же коллег за очевидные нарушения правил, на которые они до этого закрывали глаза. Тогда явно растерянные полицейские, нехотя, все же выполнили требование блогера соблюсти закон.

Новые похождения Авакяна в областной столице закончились для него не столь триумфально. Во вторник, 19 июня, он решил привлечь к ответственности сотрудника полиции, припарковавшегося около полицейского участка под знаком 3.27 «остановка запрещена». Вдобавок страж порядка, как утверждает блогер, еще и перешел дорогу в неположенном месте.

«Там повесили знак 3.27 с эвакуацией, я оттуда эвакуировал автомобили полицейских, майора привлек к ответственности дважды», — рассказывал Авакян в ходе трансляции, которую он вел во время задержания.

Со слов блогера, на помощь майору вскоре подоспел подполковник, который вышел на дорогу и перекрыл выезд припаркованной машине Авакяна. В итоге «автобэтмену» вменили одну из самых «любимых» полицейскими административных статей — неповиновение законным требованиям сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ).

«Он говорит: ваши документы. Я ему начинаю зачитывать статья 13 пункт второй ФЗ «О полиции», но майор, к сожалению, не знает законов», — описывает события блогер.

И действительно, согласно ч.2 ст. 13 данного закона полицейский имеет право «проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении…».

Таким образом, для проверки документов стражи порядка должны сообщить гражданину хотя бы формальный повод, что в данном случае, судя по всему, сделать никто не удосужился, поэтому Авакян не спешил их предъявлять

В конечном итоге, дискуссия закончилась тем, что у блогера забрали водительские права и позволили ему отогнать припаркованный автомобиль в более удобное место, после чего он пешком вернулся к полицейским.

«Где-то тут скорее всего сутки просижу. И завтра будет суд, где мне скорее всего дадут 15 суток. Это все из-за того, что я проводил рейд возле отдела полиции №4, — рассказывал Авакян, направляясь к полицейским. — Сейчас я себе куплю водички и пойду на задержание».

Блогера действительно признали виновным и дали «всего» трое суток административного ареста. При этом местные СМИ сообщили, что в суде Авакян предоставил видеозапись того, как он предъявляет документы полицейскому, однако суд не стал ее учитывать и встал на сторону полиции.

«Гаспара арестовали на трое суток. Обошлось без штрафа. В суде отклонили наши ходатайства, хотя у нас была видеозапись того, как Гаспар показывает документы», — рассказала 161.ru жена блогера Светлана.

В пресс-службе Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону «Газете.Ru» подтвердили, что дело рассматривалось во вторник вечером по ч.1 ст. 19.3 КоАП.

«Неповиновение законному требованию сотрудника полиции по предоставлению документов, которые удостоверяют личность гражданина и препятствие в составлении административного материала. Сотрудник полиции составлял материал по статье 12.16 ч 4. КоАП за несоблюдение правил парковки», — сообщили в суде.

Таким образом, судя по комментарию суда, в отношении активиста составили также постановление за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. Наказание за это нарушение составляет 1500 рублей.

То есть блогера, ко всему прочему, наказали как раз за то, с чем он и пытался бороться около полицейского участка — неправильной парковкой машин.