В Саратовской области сотрудники полиции провели акцию «Знай ПДД!»

Очередное познавательно — развлекательное мероприятие автоинспекторы ОГИБДД Евгения Плитова и Оксана Пименова организовали для ребят, отдыхающих в загородном детском оздоровительном лагере им. А. Гайдара.

Разделившись на четыре команды, мальчишки и девчонки с удовольствием участвовали в тематической викторине. Каждая команда показала отличные знания правил дорожного движения, а также хорошие навыки оказания первой медицинской помощи.

Победителем стала команда под названием «Светофор».

В заключение мероприятия сотрудники ОГИБДД пожелали всем здоровья, успехов и хорошего отдыха.