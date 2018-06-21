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В Саратовской области сотрудники полиции провели акцию «Знай ПДД!»
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В Саратовской области сотрудники полиции провели акцию «Знай ПДД!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Очередное познавательно — развлекательное мероприятие автоинспекторы ОГИБДД Евгения Плитова и Оксана Пименова организовали для ребят, отдыхающих в загородном детском оздоровительном лагере им. А. Гайдара.
Разделившись на четыре команды, мальчишки и девчонки с удовольствием участвовали в тематической викторине. Каждая команда показала отличные знания правил дорожного движения, а также хорошие навыки оказания первой медицинской помощи.
Победителем стала команда под названием «Светофор».
В заключение мероприятия сотрудники ОГИБДД пожелали всем здоровья, успехов и хорошего отдыха.
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