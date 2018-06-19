Украинцы построили самый маленький автомобиль «Люльколет»

Во время автомобильного фестиваля в Киеве местный житель представил на суд публики самый маленький автомобиль, который произвел фурор среди посетителей.

Так, автомобиль получил название «Люльколет», он построен из коляски от мотоцикла ИЖ. На сегодняшний день «Люльколет» — самый маленький автомобиль в Украине, не считая детских игрушек. В движение «Люльколет» приводится мотором от скутера рабочим объемом 50 кубических сантиметров. У автомобиля три колеса — одно сзади и два впереди. Как сообщает украинское издание «Автоцентр», специально для «Люльколета» было сделано самодельное рулевое управление.