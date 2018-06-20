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Skoda не распродала запасы автомобилей Yeti
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Skoda не распродала запасы автомобилей Yeti 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Несмотря на то, что производство модели Skoda Yeti‍ в рамках Российской Федерации закончилось около пяти месяцев назад, компания до сих пор ещё не реализовала все складские запасы этого автомобиля. Напомним, что ранее эти машины сходили с конвейера одной из производственных площадок ГАЗ.
Чешский автомобильный бренд, очевидно, рассчитывал избавиться от всех запасов машин за несколько недель. Однако, спрос на эту модель очень маленький, поэтому даже за пять месяцев автомобили продолжают числиться на балансе компании. Отметим, что решение о снятии с производства этой модели было также принято ввиду того, что спрос на неё постепенно снижался.
В настоящее время на складах России остаётся около сотни автомобилей модели Yeti‍. Хотя, к этому вопросу можно подойти и с положительной точки зрения. Так, спрос россиян на машину за пять месяцев распродаж увеличился на двадцать четыре процента. Положительной динамики бренд не получал уже несколько месяцев.
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