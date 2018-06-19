Ещё
Volvo будет выпускать автомобили из мусора
Далее:
Читайте также:
Найти
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Volvo будет выпускать автомобили из мусора
Вести.Ru
48 минут назад
Комментарии
Фото:
Вести.Ru
Шведы из
Volvo
, подтверждая свой курс на максимально дружественное отношение к окружающей среде, объявили о неожиданном решении: к 2025 году как минимум 25% пластиковых деталей каждой новой машины будет сделано из вторсырья.
Вести.Ru: последние новости
Стритрейсер насмерть сбил женщину на Невском проспекте в Петербурге
Отметили окончание вуза смертельным ДТП
Катающегося на велосипеде ребенка во дворе сбила машина. Видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Давай дубаснем»: как стритрейсеры сбили пенсионерку
43
Первая смерть на Крымском мосту
304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
296
На дорогах в Тольятти заметили новую LADA Granta FL
UAZ Patriot получит «автомат» и новый двигатель
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП
Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение