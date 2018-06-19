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Volvo будет выпускать автомобили из мусора
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Volvo будет выпускать автомобили из мусора 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Шведы из Volvo, подтверждая свой курс на максимально дружественное отношение к окружающей среде, объявили о неожиданном решении: к 2025 году как минимум 25% пластиковых деталей каждой новой машины будет сделано из вторсырья.
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