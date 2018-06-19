Названы самые популярные иномарки российского производства 

Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали количество автомобилей иностранных марок, но российского производства. По состоянию на 1 января 2018 года в нашей стране насчитывается 9,2 млн таких автомобилей, что эквивалентно 22% от всего парка легковых автомобилей
Первое место по популярности занимает Hyundai Solaris, который выпускается в России с 2010 года. По информации аналитиков, объем парка «Солярисов» составляет 674,2 тыс. автомобилей. Второе место занимает Renault Logan, уступая не так много — 638,9 тыс. машин. Их выпускают в России с середины 2000-х годов.
«Бронза» досталась Kia Rio, который с момента старта производства в 2011 году разошелся по стране тиражом 625,7 тыс. машин.
В десятке самых популярных иномарок, выпущенных в России, также оказались: Ford Focus (614,6 тыс. шт.), Chevrolet Niva (582,5 тыс. шт.), Volkswagen Polo (371,7 тыс. шт.), Renault Duster (326,4 тыс. шт.), Renault Sandero (273,6 тыс. шт.), Skoda Octavia (260,5 тыс. шт.) и Kia Ceed (238,1 тыс. шт.). Читайте статью на QutoЧитайте также:Главу Audi отстранили от управления компаниейНезависимые АЗС продолжают повышать ценыVolkswagen снова в центре кризиса после ареста главы Audi