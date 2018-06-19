Названы самые популярные иномарки российского производства

Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали количество автомобилей иностранных марок, но российского производства. По состоянию на 1 января 2018 года в нашей стране насчитывается 9,2 млн таких автомобилей, что эквивалентно 22% от всего парка легковых автомобилей

Первое место по популярности занимает Hyundai Solaris, который выпускается в России с 2010 года. По информации аналитиков, объем парка «Солярисов» составляет 674,2 тыс. автомобилей. Второе место занимает Renault Logan , уступая не так много — 638,9 тыс. машин. Их выпускают в России с середины 2000-х годов.