Рост производства «легковушек» в мае составил почти 18% 

Росстат опубликовал статистику по производству легковых автомобилей в последнем месяце весны. В период с января по май текущего года в России было выпущено 632 тысячи легковых автомобилей, что превышает показатель прошлого года на 19,8%. Объем производства в мае составил 122 тысячи единиц, а это на 17,7% больше, чем в прошлом году, информирует Росстат.
В мае на петербургском заводе Toyota стартовало производство бизнес-седана Toyota Camry новой генерации, тогда как на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах был налажен выпуск кроссовера Ford EcoSport. Правда, АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ и Лада Ижевск прекращали работу в мае на двухнедельные каникулы, а GM-АВТОВАЗ в конце мая стоял еще пять дней из-за проблем с поставками комплектующих.
За пять месяцев 2018 года в России было произведено 57 тысяч грузовых автомобилей, что больше чем в прошлом году на 3,8%. В мае объем выпуска грузовиков достиг 11,9 тысячи единиц, что превышает результат прошлого года на 0,3%. КАМАЗ в прошлом месяце нарастил выпуск машинокомплектов на 8,8% — до 3 134 штук.
У автобусов зафиксирован небольшой спад — за январь-май 2018 года с конвейеров российских заводов сошли 9,3 тысячи машин, правда в мае объемы выросли на 1,6% и составили 2,1 тысячи единиц. Кстати, в прошлом месяце на мощностях Павловского автобусного завода стартовала сборка новых модификаций автобусов Вектор Next: для маломобильных пассажиров, для междугородных перевозок и на газовом топливе. Напомним, в мае 2018 года российский авторынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рост на 18%. По материалам: www.kolesa.ru