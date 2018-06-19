Рост производства «легковушек» в мае составил почти 18%

Росстат опубликовал статистику по производству легковых автомобилей в последнем месяце весны. В период с января по май текущего года в России было выпущено 632 тысячи легковых автомобилей, что превышает показатель прошлого года на 19,8%. Объем производства в мае составил 122 тысячи единиц, а это на 17,7% больше, чем в прошлом году, информирует Росстат.

За пять месяцев 2018 года в России было произведено 57 тысяч грузовых автомобилей, что больше чем в прошлом году на 3,8%. В мае объем выпуска грузовиков достиг 11,9 тысячи единиц, что превышает результат прошлого года на 0,3%. КАМАЗ в прошлом месяце нарастил выпуск машинокомплектов на 8,8% — до 3 134 штук.