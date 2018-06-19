Ещё
Великобритания откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Великобритания откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Великобритания не отказывается от планов закончить продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 году, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник.
В прошлом году консервативное правительство Терезы Мэй заявило, что с 2040 года запретит новые автомобили, работающие на бензиновом и дизельном топливе.
В понедельник Financial Times сообщала о том, что в планах произошли некоторые изменения. Также не было известно, затронет ли новое законодательство гибридные модели, способные работать и от электричества.
"К 2040 году мы закончим продажу бензиновых и дизельных машин. Запрет гибридов в наши планы не входит", — анонимный источник заверил в неизменности планов правительства.
На данный момент, в правительстве обсуждают последние детали законопроекта.
Ранее сообщалось, что Франция так же приняла решение прекратить продажу бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году.
Газета.Ru: последние новости
В Свердловской области в ДТП с квадроциклами погибли четыре человека В Орле при столкновении маршрутки с бордюром пострадали десять человек В Турции в ДТП с автобусом пострадали 45 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Давай дубаснем»: как стритрейсеры сбили пенсионерку74
Первая смерть на Крымском мосту304
К чему может привести падение цен на бензин4
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением296
На дорогах в Тольятти заметили новую LADA Granta FL
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение