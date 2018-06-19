Великобритания откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году

Великобритания не отказывается от планов закончить продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 году, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник.

В прошлом году консервативное правительство Терезы Мэй заявило, что с 2040 года запретит новые автомобили, работающие на бензиновом и дизельном топливе.

В понедельник Financial Times сообщала о том, что в планах произошли некоторые изменения. Также не было известно, затронет ли новое законодательство гибридные модели, способные работать и от электричества.

"К 2040 году мы закончим продажу бензиновых и дизельных машин. Запрет гибридов в наши планы не входит", — анонимный источник заверил в неизменности планов правительства.

На данный момент, в правительстве обсуждают последние детали законопроекта.

Ранее сообщалось, что Франция так же приняла решение прекратить продажу бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году.