Великобритания откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году 

Великобритания не отказывается от планов закончить продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 году, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник.
В прошлом году консервативное правительство Терезы Мэй заявило, что с 2040 года запретит новые автомобили, работающие на бензиновом и дизельном топливе.
В понедельник Financial Times сообщала о том, что в планах произошли некоторые изменения. Также не было известно, затронет ли новое законодательство гибридные модели, способные работать и от электричества.
"К 2040 году мы закончим продажу бензиновых и дизельных машин. Запрет гибридов в наши планы не входит", — анонимный источник заверил в неизменности планов правительства.
На данный момент, в правительстве обсуждают последние детали законопроекта.
Ранее сообщалось, что Франция так же приняла решение прекратить продажу бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году.