Опубликованы жуткие кадры с места смертельного ДТП на юге Петербурга 

Приблизительно в семь часов вечера вторника легковые автомобили Audi, Honda и маршрутка столкнулись возле гольф-клуба на Петергофском шоссе, сообщают очевидцы в соцсети:
— Honda влетела в Audi, после чего Audi вылетела с дороги, а Honda под маршрутку выкинуло, которая и добила её.
По словам свидетелей аварии, в ДТП есть погибшие. Их количество на данный момент неизвестно. Также несколько человек были ранены — их с места забрали машины скорой помощи.
Судя по снимкам, больше всего досталось белой Honda Civic — автомобиль разрушился почти целиком.
Обстоятельства аварии выясняются.