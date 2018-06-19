Опубликованы жуткие кадры с места смертельного ДТП на юге Петербурга

Приблизительно в семь часов вечера вторника легковые автомобили Audi Honda и маршрутка столкнулись возле гольф-клуба на Петергофском шоссе, сообщают очевидцы в соцсети:

— Honda влетела в Audi, после чего Audi вылетела с дороги, а Honda под маршрутку выкинуло, которая и добила её.

По словам свидетелей аварии, в ДТП есть погибшие. Их количество на данный момент неизвестно. Также несколько человек были ранены — их с места забрали машины скорой помощи.

Судя по снимкам, больше всего досталось белой Honda Civic — автомобиль разрушился почти целиком.

Обстоятельства аварии выясняются.