В центре Новосибирска произошло ДТП: есть пострадавшая

Сегодня вечером около 22:00 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей рядом с Нарымским сквером.

Автомобиль Toyota Vitz двигался в среднем ряду по улице Нарымской со стороны улицы Челюскинцев в сторону Железнодорожной. В это же время автомобиль Infiniti fx50s двигался в правом ряду и подрезал автомобиль KIA

После этого Infiniti отлетел в бордюр, потерял управление и столкнулся с идущим левее попутно Toyota Vitz. От удара у Infiniti вырвало переднее левое колесо, После удара Toyota Vitz также потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, по которой двигался Mitsubishi L200 в правом ряду и влетел в него.

По сообщению аварийных комиссаров, пострадала девушка, водитель Toyota Vitz, ударилась головой.

Сегодня НГС также сообщал о ДТП с участием велосипедистки.