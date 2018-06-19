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В центре Новосибирска произошло ДТП: есть пострадавшая
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В центре Новосибирска произошло ДТП: есть пострадавшая 

ngs.ru 38 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером около 22:00 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей рядом с Нарымским сквером.
Автомобиль Toyota Vitz двигался в среднем ряду по улице Нарымской со стороны улицы Челюскинцев в сторону Железнодорожной. В это же время автомобиль Infiniti fx50s двигался в правом ряду и подрезал автомобиль KIA.
После этого Infiniti отлетел в бордюр, потерял управление и столкнулся с идущим левее попутно Toyota Vitz. От удара у Infiniti вырвало переднее левое колесо, После удара Toyota Vitz также потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, по которой двигался Mitsubishi L200 в правом ряду и влетел в него.
По сообщению аварийных комиссаров, пострадала девушка, водитель Toyota Vitz, ударилась головой.
Сегодня НГС также сообщал о ДТП с участием велосипедистки.
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