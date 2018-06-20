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Не имеющий аналогов мусоровоз, созданный в России сможет перевозить около 2,5 вагонов мусора
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Не имеющий аналогов мусоровоз, созданный в России сможет перевозить около 2,5 вагонов мусора 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В России соорудили транспорт для перевозки мусора.
Огромный четырёх колёсный мусоровоз был собран на Ряжском заводе, специально для того, чтобы задействовать не много автомобилей, а один, который бы смог вмещать в себя до двух с половиной вагонов (условно) мусора.
Такому транспорту в стране нет аналогов. Автомобиль оснащён мощным двигателем, объём массы максимальный — 25 тысяч килограм. Единственное, мусоровоз не сможет при сильной загруженности передвигаться быстрее 85 километров в час.
Компания ГК «Чистый город» Вологодской области оформил специальный заказ на данный автомобиль, на сегодняшний день это крупная компания по перевозу и утилизации мусора. Для того, чтобы автомобиль смог эксплуатироваться долго, производители рекомендуют не превышать допустимую скорость.
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