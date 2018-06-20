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В Великобритании в 2040 году запретят бензиновые двигатели
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В Великобритании в 2040 году запретят бензиновые двигатели 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Ранее, правительство Великобритании заявило, что дизельные и бензиновые автомобили перестанут выпускаться и реализовываться на территории страны.
В 2017 году, консервативное правительство поставила срок до 2040 года, в этом году автомобили оснащённые ДВЗ перестанут выпускать вообще. В начале этой недели местная газета сообщила, что это не окончательный вердикт и изменениям быть, также сообщается, что возможно законодательство распространит запрет и на гибридные автомобили, которые работают от электричества.
Законопроект сейчас находится на стадии подтверждения о подписания.
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