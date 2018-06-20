В Великобритании в 2040 году запретят бензиновые двигатели

Ранее, правительство Великобритании заявило, что дизельные и бензиновые автомобили перестанут выпускаться и реализовываться на территории страны.

В 2017 году, консервативное правительство поставила срок до 2040 года, в этом году автомобили оснащённые ДВЗ перестанут выпускать вообще. В начале этой недели местная газета сообщила, что это не окончательный вердикт и изменениям быть, также сообщается, что возможно законодательство распространит запрет и на гибридные автомобили, которые работают от электричества.

Законопроект сейчас находится на стадии подтверждения о подписания.