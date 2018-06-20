Любимая машина Путина? Внедорожник привлек внимание ценителей из кросс-кантри кружков Китая

Есть такие водители, которые любят встречать закат в безлюдной пустыне, пока большинство людей загорает и фотографирует вкусную еду. И пока ваш попутчик думает о следующем путешествии, они уже сверкнули фарами во всех уголках Земли. Их машины не похожи на ваши. Пока вы снова и снова моете свой автомобиль, они мчатся вперед, все в грязи. Вы называете машину своей любимой, а они называют машину братом.

Наверное, все уже догадались, о ком идет речь. Ну конечно о водителях внедорожников! Их жизнь состоит из поездок по пересеченной местности и ремонта автомобиля.

Многие думают, что внедорожники — это здорово, но на самом деле все не так просто. Во-первых, это занимает все ваше время. Во-вторых, на подходящую машину и ее ремонт необходимо будет потратить приличную сумму. Раньше и я так думал, но увидев цену в почти 15 тысяч юаней (около 150 тысяч рублей — прим. ред.) за внедорожник УАЗ «Хантер», я понял, что она сможет осуществить любую дикую мечту.

Автомобиль УАЗ-469 Понимаю, что многие еще не знакомы с этим автомобилем, поэтому расскажу немного о прошлом и настоящем нашего «крепкого парня».

УАЗ «Хантер» — звезда знаменитого «Ульяновского автомобильного завода имени В. И. Ленина», дважды получившего «Орден Трудового Красного Знамени». Прототипом «Хантера» была командно-штабная машина УАЗ-469, которая, в свою очередь, пришла на смену «ГАЗ-67» и широко использовалась в армии. Выдержав испытания Второй мировой войны и проехав полмира, УАЗ-469 был модернизирован и стал тем самым «Хантером», способным преодолевать любые препятствия пересеченной местности.

В советское время « Ульяновский автомобильный завод » был важным военным предприятием. Благодаря передовым технологиям тяжелой промышленности он стал производить большое количество военной техники на протяжении Второй мировой войны. Командно-штабная машина УАЗ-469 признавалась во всей Европе и была названа «олицетворением советской мощи». После окончания войны многие автомобили, производимые на заводе, были переоборудованы для гражданского использования, многие поставлялись правительствам и предприятиям Восточной Европы. Благодаря высокой надежности, проходимости, безопасности и грузоподъемности УАЗ-469 использовался правительствами в качестве машины специального назначения.

Посмотрим, что в этой связи можно сказать об «УАЗ Хантер»

УАЗ «Хантер» можно назвать «смелым внедорожником»: линии крепкого и легкого корпуса делают данную модель «Шварценеггером среди автомобилей». К безупречному внешнему виду прибавим высокую проходимость, мелкосетчатую металлическую решетку радиатора, высокопрочный бампер и передние брызговики. Идеальный дизайн и комплектация делают машину безупречной.

Размеры автомобиля: длина 4,1 метра, ширина 1,73 метра, высота 2,025 метра. Этот автомобиль в состоянии подарить своему владельцу чувство уверенности в себе. Кроме того, кресла в машинах этой модели расположены выше, что соответствует высокому дорожному просвету. Всем, кому на первый взгляд машина показалась тесноватой, немедленно хочется сесть на водительское кресло и прочувствовать пространство внутри салона. К тому же размер покрышек у «Хантера» 225/75 R16, а это идеально подходит для передвижения по дорогам любого качества.

Однако в машинах такого типа внешний вид играет далеко не самую важную роль. Всем хочется узнать, почему «Хантера» называют «крепким парнем»? В данном случае важен не внешний вид, а именно характер машины. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, максимальная мощность которого составляет 128 л/с при 4 600 оборотах в минуту, максимальный крутящий момент — 209,7 ньютон-метра, можно регулировать 90% скоростного диапазона со скоростью крутящего момента от 2 000 до 4 500 и гарантию высокой мощности мотора.

УАЗ «Хантер» также оснащен полным приводом и двухпоршневой тормозной системой. Зубчато-реечный привод позволяет автомобилю преодолевать любые препятствия, время для передней оси крутящего момента — 50:50, что позволяет передвигаться даже по скользкой дороге. Двухпоршневая тормозная система обеспечивает надежное торможение, позволяющее вам не волноваться о качестве покрытия.

К двигателю хорошо подходит установленная в автомобиле пятиступенчатая коробка, к подвеске присоединена передняя рессора и три плоские пружины. Управлять такой машиной чрезвычайно просто и удобно.

«Форсаж 8»

В апреле в прокат вышел американский фильм «Форсаж 8», но это неважно, так же как и модники Вин Дизель (Vin Diesel) и Джейсон Стейтем (Jason Statham). Настоящей звездой фильма стал наш «крепкий парень» «УАЗ Хантер» — родоначальник крутых внедорожников, олицетворение советской мощи, легендарная машина российского производства, чудо из мира внедорожников.

Думаете, кроме компактных « Сузуки » (Suzuki), « Лады » и «Нивы» нет автомобилей, которым подвластны любые дороги?

В УАЗ «Хантер» одновременно помещается рекордное количество человек, а именно 32. Общий вес пассажиров и водителя может составлять до 1900 килограмм, что для большей наглядности можно сравнить с весом одного африканского слона.

Если вы фанат классических внедорожников, то УАЗ «Хантер» может стать для вас идеальной машиной.